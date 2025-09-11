Воробьев: свыше 20 подмосковных маршрутов автобусов примет столица до конца года

Свыше 20 областных автобусных маршрутов будет передано Москве до конца 2025 года. 2 маршрута уже переданы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вместе с правительством Москвы приняли решение по интеграции маршрутов между Москвой и Подмосковьем. Это сделает поездки пассажиров до метро и станций МЦД еще быстрее и удобнее», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что 2 маршрута уже передали столице. Это №1434 (бывший №434) — от станции метро «Планерная» до ЖК «Эдем», №1343 (бывший №343) — от станции подземки «Беломорская» до мкрн. Новогорск в Химках.

Кроме того, было принято решение усилить 4 подмосковных маршрута, следующих до станций Московских центральных диаметров. Речь идет о маршрутах №472 (до МЦД Долгопрудная), №833 (до МЦД Опалиха и Павшино), №845 (до МЦД Красногорская и Павшино), №476 (до МЦД Крюково). На них дополнительно вышли 6 больших автобусов, также выросло число рейсов, а интервалы уменьшились.

Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева

По словам Воробьева, Москва примет еще более 20 областных маршрутов до конца года. Они следуют из Химок, Красногорска, Власихи, Краснознаменска и Одинцова. Таким образом более 100 автобусов будут направлены на самые востребованные направления, доставляющие пассажиров к МЦД и железнодорожным станциям на северо-западе и западе.

Губернатор назвал развитие транспортной системы Московского региона общей работой Подмосковья и столицы.

«Вместе мы создаем единую удобную сеть: от метро и МЦД до городских и пригородных маршрутов. Это значит, что жители Подмосковья смогут тратить меньше времени в пути и выбирать оптимальные варианты для поездок», — заключил Воробьев.

