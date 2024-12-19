Воробьев: строительство дороги в Королеве намечено на первое полугодие 2025 года

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в личном Telegram-канале сообщил, что, как и все жители страны, смотрел программу «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным и слышал вопрос журналиста Дмитрия Маслака, который уточнил, появится ли в Королеве новая дорога. Воробьев подчеркнул важность вопроса и рассказал, когда начнется строительство.

«Что касается дороги — третий выезд из Королева через Лосиный остров — Дмитрий был абсолютно прав. Мы преодолели ряд сопротивлений и убедили на федеральном уровне, что дорога нужна для всех жителей Королева. Наша задача — выйти на стройку в первом полугодии следующего (2025 — ред.) года. Это позволит кардинально разгрузить город, и мы за это очень сильно бьемся и стараемся вас не подвести», — заявил Воробьев.

Губернатор также подчеркнул, что подмосковный Королев входит в программу реновации жилья. И кроме новой дороги, в городском округе в ближайшие три года планируют расселить все дома, в которых уже небезопасно находиться для здоровья и жизни в целом.

На прямой линии с Путиным прозвучало много вопросов о выплатах бойцам СВО и другой помощи военнослужащим. Для Подмосковья это направление по-прежнему остается приоритетным. Воробьев отметил, что все вопросы, связанные с нуждами военных, курирует филиал государственного фонда «Защитники Отечества» и все они находятся на особом контроле.

Все темы, связанные с СВО — это выплаты, реабилитация и документы — курирует филиал Госфонда «Защитники Отечества». Власти понимают, насколько важно оказывать заботу и внимание нашим бойцам и их семьям. Потому этот вопрос на особом контроле.

Губернатор Воробьев рассказал, что Подмосковье уделяет комплексное внимание и другим важным темам, а именно развитию здравоохранения, транспорту и аварийному жилью. Именно поэтому в регионе появляются и модернизируются новые больницы и поликлиники, закупается общественный транспорт и строятся новые дороги, а местные жители с каждым годом получают все больше ключей от нового жилья в рамках программы реновации.

«Буквально сегодня на маршруты вышли 200 новых автобусов. Постоянно увеличиваем количество транспортных средств там, где видим особую загрузку — Одинцово, Балашиха, Ленинский, Красногорск, Домодедово. Понимаем свою ответственность и стараемся с этим справиться. Уверен, что в ближайшее время каждый, кто пользуется общественным транспортом, почувствует перемены», — подчеркнул Воробьев.

Глава региона также напомнил, что в течение 2024 года в Подмосковье открыли ряд стратегически важных дорог — Мытищинская хорда и Северный обход Лобни. В скором будущем введут в эксплуатацию обход Малых Вязем. Работа продолжается на всех органах и находится на контроле.