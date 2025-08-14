Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что реконструкцию Каширского шоссе планируют завершить досрочно — к концу 2026 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава Подмосковья приехал на один из участков реконструкции дороги и проинспектировал ход работ.

Это один из ключевых проектов в рамках масштабной программы развития Московского транспортного узла. Сейчас на Каширском шоссе наблюдается высокая интенсивность движения, и трасса не справляется с потоком автомобилей, особенно в районе пересечения с Володарским шоссе. В часы пик здесь образуются пробки, из-за которых жители теряют до 1,5-2 часов времени.

Чтобы решить эту проблему, проводится модернизация наиболее загруженного участка дороги — от развязки на пересечении Каширского шоссе с трассой А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово» до поворота на Белокаменное шоссе в сторону города Видное. Протяженность этого участка составляет 4,3 км.

Согласно контракту, работы должны были завершиться в 2028 году, но запуск движения планируется осуществить значительно раньше.

«Юг Московской области часто связывают с Каширским шоссе и Домодедово — люди постоянно едут на дачи за город, в аэропорт и обратно. Особенно плотное движение здесь в часы пик или в пятницу», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что перед регионом стоит задача к концу 2026 года завершить модернизацию Каширского шоссе. Это позволит жителям новых микрорайонов и всего Видного «уйти от светофоров и вздохнуть спокойно».

Четыре этапа реконструкции

Чтобы не мешать движению на оживленном шоссе, работы по реконструкции проводятся в несколько этапов. Первый этап был завершен в декабре прошлого года. В районе деревни Апаринки между Каширским шоссе и А-105 была построена разворотная эстакада. Она позволила организовать движение без светофоров с Каширского шоссе в сторону Москвы, что ускорило проезд в среднем на 10 минут.

Второй этап включал строительство развязки между Володарским и Каширским шоссе. В рамках него были построены 2 путепровода и 3 съезда. Работы были завершены в апреле 2025 года. Благодаря бессветофорному съезду с Каширского на Володарское шоссе со стороны области и Москвы, а также удобному выезду с Володарки на Каширку в сторону Подмосковья и столицы время в пути для автомобилистов сократилось еще на 30 минут.

В настоящее время ведутся работы на третьем и четвертом этапах. Планируются расширение дороги до 6 полос, строительство путепровода длиной 191 м через А-105 в районе деревни Апаринки и 2 подземных пешеходных переходов. Помимо этого, на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе будет построена транспортная развязка.

По словам руководителя проекта Дмитрия Емельянова, в настоящее время идет строительство основной части эстакады на Белокаменном шоссе. В рамках проекта уже установили 4 опоры эстакады. Завершение работ запланировано на ближайшие 10 месяцев. После этого рабочие приступят к созданию дорожной инфраструктуры под эстакадой, включая съезды и разворотные петли.

Эстакада поможет перераспределить транспортные потоки и обеспечит беспрепятственный проезд в направлении Московской области и столицы. В настоящее время также ведется строительство системы ливневой канализации.

Еще будут созданы дублеры и разворотные площадки, которые соединят Видное, Дыдылдино, Пуговичино, Таболово, Тарычево и Петровское с этой трассой. Это позволит водителям сэкономить до 25 минут времени в пути.

Как отметил директор компании-подрядчика Кирилл Гавриков, в рамках проекта предусмотрено возведение 2 подземных пешеходных переходов. Кроме того, продолжается модернизация инженерных систем. Компания планирует завершить все работы по проекту в IV квартале 2026 года.

В результате применения современных инженерных решений и комплексного подхода пропускная способность Каширского шоссе после завершения работ по модернизации увеличится на 25–30%. Это позволит перенаправить транзитный транспорт из новых жилых комплексов и близлежащих населенных пунктов, таких как Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково. Изменения затронут более 300 тыс. жителей Ленинского округа.