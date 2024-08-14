Воробьев: развязку между Володарским и Каширским шоссе закончат строить в 2024 г

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Ленинский городской округ, чтобы проверить готовность транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. По словам главы региона, строительство завершится уже в 2024 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

На данный момент специалисты возводят два путепровода — через Каширку и трассу А-105. До конца года планируют завершить и строительство разворотной эстакады между Каширским шоссе и А-105. Общая готовность объекта составляет около 60%.

Воробьев попросил строителей выполнить все в заявленные сроки. Глава региона подчеркнул, что объект сложный, здесь большое количество коммуникаций, которые нужно переносить. Он понадеялся, что в декабре два ключевых узла разошьют и приступят к реализации последующих этапов.

«Чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе, два года назад начали его большую реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105 (подъезд к аэропорту Домодедово) до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Участок длиной почти 5 км расширим до 6–8 полос, построим разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе. После завершения всех работ время проезда здесь составит не более 20 минут. Кроме того, разгрузим дороги в прилегающих деревнях и селах — Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково, а также в строящихся рядом микрорайонах», — заявил Воробьев.