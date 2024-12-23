Воробьев про МЦД: мы видим большой запрос на конкорсы

Мы видим большой запрос на современные конкорсы — это железнодорожные переходы нового уровня, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем обращении по итогам года.

«Развитие МЦД остается важным направлением нашей работы. Мы видим большой запрос на современные конкорсы — это железнодорожные переходы нового уровня. Сегодня 11 таких переходов устарели, и мы подходим к задаче комплексно: как сделать их действительно современными», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что современные переходы — это не просто ступени или пешеходный мост. Речь идет о закрытых эскалаторах, которые обеспечивают комфорт пассажирам. Построить обычный пешеходный переход с лестницами — это недостаточно, ведь нагрузка на пассажиров, в том числе физическая, от этого не уменьшается.

«Мы понимаем, что необходимы более дорогостоящие, но современные решения, которые смогут справляться с реальным пассажиропотоком. Один лифт в переходе проблему не решает, и мы готовы работать над созданием инфраструктуры, которая будет соответствовать всем современным стандартам удобства и комфорта», — отметил губернатор.