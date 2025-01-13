Воробьев представил гендиректора «Мострансавто» Андрея Майорова

«Майоров Андрей Владимирович, генеральный директор „Мострансавто“. Андрея Владимировича мы знаем достаточно хорошо. Человек молодой, инициативный. Я очень надеюсь, Андрей, что за это время вы сформировали достаточную команду, чтобы покорить эту вершину. Я также пытался донести важность нашей совместной работы с Москвой по разным направлениям, включая транспорт. Предстоит большая работа по совместному внедрению проектов в транспорте, водоснабжении, дорожной инфраструктуре и других областях», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что партнерство с Москвой — это ключевой элемент. На минувших праздничных выходных много времени было посвящено общению с руководством Москвы, чтобы искать синергию и эффективно использовать подмосковные ресурсы.

«До сих пор крайне редко можно встретить человека, который однозначно считает себя только жителем Подмосковья или Москвы. Мы видим развитие индивидуального строительства, видим, как большое количество людей отдыхает и зимой, и летом. Живет, работает, приезжает как в Подмосковье, так и в Москву. Мы — единый мегаполис и претендуем на то, чтобы быть комфортным, современным пространством. Люди должны чувствовать приятные изменения и перемены в любое время, и наша задача — обеспечить их», — отметил губернатор.

Акционерное общество «Мострансавто» — крупнейший пассажирский перевозчик Московской области с 12 межмуниципальными автотранспортными предприятиями (МАП), в которые входят производственные базы и производственные участки по всему региону. Компания была основана в 1926 году.