Воробьев перечислил важные дороги, которые сдадут в Подмосковье в 2024 году

В 2024 году в Подмосковье запустят важные и долгожданные дороги. Они будут как регионального, так и федерального значения, заявил на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов губернатор Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

До конца 2024 года планируется открыть движение на обходе деревни Малые Вяземы. Таким образом удастся избавиться от наиболее узкого места на Центральной кольцевой автодороге, отметил Воробьев.

Помимо этого, готовится к сдаче Мытищинская хорда, 16-км участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА). Также в 2024 году может открыться основной ход Северного обхода Лобни и два путепровода — Аникеевка и Быково, сказал губернатор.

«Очень надеемся, что строители за оставшийся месяц выполнят все свои обязательства», — заявил Воробьев.

Губернатор добавил, что в 2024 году в Подмосковье были открыты три федеральных объекта — обход поселка Октябрьский, обход села Ульянино и обход села Непецино. Также сданы три региональных объекта — подъезд к «НОВАТЭК-СПГ» в Кашире, подъезд к ЦКБ имени Л. М. Рошаля в Красногорске и школе у жилого комплекса «Лобня-Сити».