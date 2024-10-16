Воробьев: новый участок М-5 «Урал» обеспечит свободный въезд в Воскресенск

Новый участок М-5 «Урал» разгрузит прилегающие улицы и обеспечит свободный въезд и выезд транспорта из Воскресенска на М-5 и скоростное бессветофорное движение от Луховиц до Москвы. К концу 2024 года в регионе планируют соединить М-5 «Урал» с Южно-Лыткаринской автодорогой, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду также запустили 21-километровую дорогу Ульянино-Непецино. Она продолжит обход Бронниц, который построили еще в 2014 году. Новая дорога проходит за пределами деревни Старниково, сел Ульянино и Никитское в Раменском и поселка Непецино в Коломне.

«Чуть более 10 лет назад президент (России Владимир Путин – ред.) принял решение модернизировать Московский транспортный узел. За это время мы построили много современных трасс и развязок, и эту работу продолжаем», — рассказал Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Глава Подмосковья отметил, что до конца года в регионе запустят движение на 20 объектах, среди которых путепроводы МЦД в Быкове и Аникеевке, северный обход Лобни.

Запуск обхода Малых Вязем на ЦКАД, разворотной эстакады и новой развязки на Каширском шоссе запланирован на декабрь. В конце года также планируется запуск движения на первом участке ЮЛА и Мытищинской хорды..