Воробьев: новый Рогачевский мост откроют в Дмитровском округе к декабрю 2026 г

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Дмитрове строят новый Рогачевский мост через Канал имени Москвы. Он будет двухполосным, его откроют к концу 2026 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Рогачевский мост построен в 1936 году и восстановлен после взрыва во время Великой Отечественной войны в 1942 году. Сейчас конструкция находится в изношенном состоянии из-за увеличившегося со временем потока автомобилей. Жителей Дмитрова также беспокоят регулярные заторы на Профессиональной улице, которые происходят из-за того, что рядом с мостом есть ж/д переезд со светофором.

В рамках комплексной реконструкции транспортного узла на участке дороги Спиридово — А-104 — Дмитров — МБК к декабрю 2026 года будет построен новый Рогачевский мост длиной свыше 211 м, а к весне 2028 года будет демонтирован старый. К концу 2029 года будет запущен путепровод через ж/д пути. Работы стартовали в апреле. Губернатор проконтролировал их ход.

«Наша задача — в конце следующего года построить новое мостовое сооружение и запустить по нему автомобильное движение. И в дальнейшем — реконструировать всю дорожную сеть, в том числе переезд через железнодорожные пути. Мост же, построенный в 30-е годы, будет демонтирован», — сказал губернатор.

Он добавил, что это большая работа, которая позволит обеспечить перемены в Дмитрове и с точки зрения улучшения дорожно-транспортной ситуации, и с точки зрения транзита. Воробьев отметил, что компания, которая строит мост, досрочно справилась с таким же объектом в Дубне. Власти надеются, что и здесь она также порадует жителей.

Масштабная реконструкция

Фото - © Сергей Хакимов Фото - © Сергей Хакимов Фото - © Сергей Хакимов

Директор «Мостоотряда-90», филиала АО «Дороги и мосты» Олег Зимирев рассказал, что существующий мост уже не соответствует действующим нормативным параметрам. Поэтому на сегодняшний момент проезд грузовых машин здесь запрещен. Основная задача специалистов — построить как можно быстрее новый мост, чтобы перенаправить движение со старого.

Сейчас на стройке работают 170 человек, задействовано 40 единиц техники. Предусмотрено переустройство большого количества инженерных коммуникаций. Это сети водоснабжения и водоотведения (6 000 м), газопровода (450 м), связи (51 000 м), электроснабжения (7 500 м), теплоснабжения (120 м).

«На сегодняшний день по правому берегу у нас сооружен фундамент вспомогательной конструкции шкафной стенки и фундамент подкрановой площадки. Подобные работы производятся по левому берегу», — рассказал руководитель проекта «Мостоотряда-90» Константин Гавриленко.

Он добавил, что со строительством нового моста через канал, а также ж/д путепровода через Савеловское направление жители Дмитрова будут передвигаться свободно, без пробок. По мосту сможет ездить и грузовой транспорт. Автомобилисты смогут экономить на этом участке до 40 минут в часы пик. Перемены ощутят порядка 80 тыс. жителей.

В целом реконструкция затронет участок 3,3 км от примыкания ул. Ново-Рогачевской к ул. Правобережной до ул. Профессиональной. Дорога будет расширена до 4 полос. Также обновят участок на ул. Профессиональной и сделают съезд на ул. Луговую. Параллельно ул. Профессиональной будет обустроен проезд вдоль ж/д путей, который соединит ул. Семенюка и ул. Оборонную. Здесь также построят мост через ручей Березовец, сделают пешеходные зоны и установят шумозащитные экраны.

Новые путепроводы

Фото - © Сергей Хакимов Фото - © Сергей Хакимов Фото - © Сергей Хакимов

Воробьев отметил также важность строительства транспортной развязки на пересечении 3-го пускового комплекса ЦКАД и Дмитровского шоссе. Его ведет ГК «Автодор» — земляные работы выполнены на 50%, специалисты приступили к устройству слоев дорожной одежды.

«Дмитровская трасса очень загружена в связи с расположенным вдоль нее большим количеством населенных пунктов — и в Талдомском, и в Дмитровском округах находится много дачных хозяйств. На федеральном уровне было принято решение по возведению развязки, которая позволит потоку машин уходить на ЦКАД. Сейчас ведется строительство, мы вместе с ГК „Автодор“ должны сделать так, чтобы в конце 2026 года транспортная развязка с Дмитровского шоссе на ЦКАД была запущена. Соответствующие поручения сделаны, наша задача — контролировать все, что касается хода работ, предоставлять необходимые условия по освобождению территории, коммуникаций, всего, что не должно препятствовать реализации этого очень долгожданного проекта», — сказал Воробьев.

В составе транспортной развязки будут три путепровода. Сейчас уже частично смонтированы их пролетные строения, выполняется устройство переходных плит и деформационных швов. Предусмотрено также строительство 4-х съездов и реконструкция трассы А-107 «Московское малое кольцо» протяженностью 2,3 км.

В ходе выполнения этих работ будет изменен продольный профиль и геометрические параметры дороги. Планируется замена всех водопропускных труб для защиты дорожного полотна от воды, сохранения естественных водотоков, а также предотвращения подтоплений. Также планируется установить линии наружного освещения. Дополнительно будут смонтированы металлические барьерные ограждения.

Новая транспортная развязка позволит улучшить доступность прилегающих районов, перераспределит транспортные потоки с А-107 «ММК» на ЦКАД, повысит пропускную способность этих магистралей.