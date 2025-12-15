Воробьев: надо напоминать о необходимости пристегиваться на заднем сиденье авто

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поднял тему безопасности на дорогах и напомнил о необходимости пристегиваться в автомобиле даже на заднем сиденье.

«У нас так настроены камеры и так жизнь устроена, что, наверное, в 10 случаях из 10 на передних сиденьях автомобиля пристегиваются. Это уже, наверное, правило такое, уже культура сформирована. М-12, М-2, М-11, М-4, Ярославка — все это скоростные дороги. Часто на выходных, в праздничные дни особенно, большая интенсивность (движения — ред.), высокие скорости, и мы видим, что, к сожалению, на задних сиденьях по авариям, по инцидентам пристегиваются далеко не все. Я думаю, что и присутствующие в этом зале понимают, о чем я говорю», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что при высоком скоростном режиме эта техника элементарной безопасности часто игнорируется.

«Я считаю, что важно на эту деталь обратить внимание, провести соответствующую рекламную, разъяснительную кампанию. Все-таки нам нужно жителей предупредить. По крайней мере, мы должны это сделать, и я прошу вас этим заняться», — дал поручение губернатор.

