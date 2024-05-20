Воробьев: Мытищинскую хорду ждут сотни жителей столичного региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы, и за рулем автомобиля проехал по одному из готовых участков Мытищинской хорды. По его словам, дорогу ждут сотни тысяч жителей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

По словам главы региона, строители работают в две смены, техники им хватает.

«Большие победы всегда связаны с мобилизацией сил. Дорога „Виноградово-Болтино-Тарасовка“ или по-народному Мытищинская хорда соединит загруженное Ярославское шоссе с Пироговским, Осташковским, а также Афанасовским шоссе, реконструкцию которого закончим одновременно с вводом трассы, чтобы водители могли с нее сразу выезжать на Дмитровское шоссе. Хорда — наша первая крупная транспортная концессия». Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

По словам губернатора, в 2024 году проект завершат. Сейчас он готова 78%.

Сейчас в строительстве задействовано свыше 900 рабочих, которые трудятся в две смены, и 169 единиц техники. На почти 11 км уже уложен верхний слой асфальта, монтируются шумозащитные экраны.

Гендиректор группы «ВИС» Сергей Юдин добавил, что благодаря конструктивному взаимодействию с правительством Московской области и личному контролю за ходом стройки губернатора Андрея Воробьева получается оперативно решать все рабочие вопросы.

«Это пример того, как нужно выстраивать отношения между государством и бизнесом при реализации таких масштабных инфраструктурных проектов в интересах региона и людей, которые получат новую современную автодорогу и смогут экономить время». Сергей Юдин Гендиректор группы «ВИС»

Одна из главных задач для сдачи объекта в срок — это завершение переустройства инженерных коммуникаций.

Работы

Сейчас половина опор высоковольтных линий электропередач уже перенесли. До конца июля предстоит доделать еще 12 опор для ЛЭП на 500 кВ. Также специалисты переустроили более 90% линий электропередачи низкого и среднего напряжения, газопроводов, сетей связи, теплосетей, водоводов.

На новой трассе возведут шесть транспортных развязок, которые соединят дорогу с рядом населенных пунктов - деревнями Беляниново, Болтино, Высоково и Погорелки, а также поселками Пирогово, Здравница, Мебельной Фабрики и Пироговского лесопарка. Всего одновременно строятся 11 мостов и путепроводов. Самый масштабный путепровод протяженностью более 800 м пройдет над железнодорожными путями Ярославского направления.

После запуска автомагистрали транспортная доступность улучшится для 850 тыс. жителей Подмосковья. Открытие Мытищинской хорды выведет часть транзита из Мытищ и Пушкино, а также на треть разгрузит Осташковское шоссе.

Пассажиры смогут добраться из Пушкино в Долгопрудный или из Мытищ в Лобню в два раза быстрее – за 30 минут вместо часа. Значительно сократится и время в пути до Москвы. По хорде будет проезжать порядка 30 тыс. автомобилей в сутки, а к 2035 году этот показатель вырастет до 41 тыс.

На новой дороге не будут устанавливать шлагбаумы – там заработает система оплаты «Свободный поток». Она позволит водителям оплачивать проезд с помощью транспондеров, которые используются на других платных магистралях. Полная стоимость проезда от Ярославки до Дмитровки составит порядка 160 рублей. Проезд общественного транспорта по хорде будет бесплатный.

Сейчас в разработке есть удобная маршрутная сеть, в которой будут учтены пожелания жителей.

Андрей Воробьев также обсудил реконструкцию Осташковского шоссе. Там после запуска хорды на участке до автодороги «Осташковское шоссе – деревня Ульянково», которую открыли в прошлом году, образуется «бутылочное горлышко» и существует риск появления транспортных заторов.

Дорогу расширят до четырех полос, на перекрестках с обеих сторон планируется круговое движение. Для удобства жителей появятся шумозащитные экраны и автобусные карманы. Также в планах обновить и дополнительно построить новые системы коммуникации - ливневки, локальные очистные сооружения, водопровод, газопровод, кабельные линии и блоки распределения питания, а также сети связи.

По словам Воробьева, существуют опасения, что из-за двухполосного движения здесь еще больше будут скапливаться машины, а светофоры на перекрестках только усугубят ситуацию.

«Дорога небольшая, расстояние – всего 400 метров, но эффект после реконструкции будет ощутимый: это поможет нам предупредить образование пробок, а прямой выезд на Мытищинскую хорду сократит время в пути на 20 минут. Очень важно соблюсти сроки – провести все работы до конца следующего года».

Реконструкция

Также в рамках строительства Мытищинской хорды проходит реконструкция участка Осташковского шоссе протяженностью 1,7 км – на пересечении с хордой в районе ЖК «Мытищи Лайт» и «Императорские Мытищи». Все работы поделили на пять этапов. На первом обновили коммуникации, в том числе построили ливневую канализацию. Сейчас специалисты приступили ко второму этапу. В рамках него реконструируется подъезд к ЖК «Императорские Мытищи», строятся перекресток с круговым движением, тротуары, линии освещения, барьерные ограждения, шумозащитные экраны.

Директор проекта Группы «ВИС» Александр Максаков отметил, что после окончания работ жители смогут спокойно, комфортно перемещаться между своими населенными пунктами.

«Везде устроена очень серьезная сеть ливневых канализаций, уйдут в прошлое весенние подтопления, которые здесь были. Будет сделано наружное освещение, широкие удобные тротуары».

Строители планируют закончить ключевые работы на этом участке к 1 августа этого года. Основной запуск пройдет одновременно с Мытищинской хордой – автодорогой «Виноградово-Болтино-Тарасовка».

Мытищинская хорда – это первое крупное концессионное соглашение о строительстве дорог в Подмосковье с привлечением средств инвестора. Концессионером является группа «ВИС», финансовым партнером выступает Газпромбанк. После ввода объекта Группа «ВИС» будет осуществлять техническую и коммерческую эксплуатацию. Общий срок концессии составляет 15 лет.