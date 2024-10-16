Воробьев и Хуснуллин открыли две дороги, строительство которых поддержал Путин
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
В Московской области открыли две дороги, строительство которых поддержал президент России Владимир Путин. В церемонии участвовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и федеральный министр транспорта Роман Старовойт, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В регионе открыли «Ульянино-Непецино» и обход поселка Октябрьский. Обе дороги включены в состав трассы М-5 «Урал». Полностью завершена их реконструкция.
Движение в режиме видеоконференции открыл заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Вживую в торжественной церемонии поучаствовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, министр транспорта России Роман Старовойт, главы ведомств и фирм, которые занимались строительством.
Запустить движение в поселке Октябрьский городского округа Люберцы удалось на полтора месяца раньше оговоренных сроков. Воробьев присутствовал на церемонии вместе с местными жителями.
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области