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Воробьев и Хуснуллин открыли две дороги, строительство которых поддержал Путин

В Московской области открыли две дороги, строительство которых поддержал президент России Владимир Путин. В церемонии участвовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и федеральный министр транспорта Роман Старовойт, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В регионе открыли «Ульянино-Непецино» и обход поселка Октябрьский. Обе дороги включены в состав трассы М-5 «Урал». Полностью завершена их реконструкция.

Движение в режиме видеоконференции открыл заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Вживую в торжественной церемонии поучаствовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, министр транспорта России Роман Старовойт, главы ведомств и фирм, которые занимались строительством.

Запустить движение в поселке Октябрьский городского округа Люберцы удалось на полтора месяца раньше оговоренных сроков. Воробьев присутствовал на церемонии вместе с местными жителями.