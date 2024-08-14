Воробьев: движение по участку трассы ЮЛА в Подмосковье откроют на год раньше

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Южно-Лыткаринской автодороги и Каширского шоссе в Ленинском городском округе. Глава региона подчеркнул, что движение по первому участку трассы ЮЛА откроют на год раньше срока — в декабре, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Первые 16,2 км скоростной трассы в Ленинском городском округе откроются досрочно. Специалисты опережают график более чем на год. Появление дороги позволит удобно выезжать на трассу М-2 «Крым» со стороны Варшавского и Расторгуевского шоссе в сторону МКАД и Юго-Восточной хорды, которую Москва запустит уже в сентябре. Время в пути сократится на полчаса.

«Дорога очень важная. Ленинский городской округ развивается активно, к ней (дороге – ред.) примыкает большое количество жилых комплексов. Нам необходимо также убрать транзит с федеральных трасс, сделать более эффективную логистику — сегодня это имеет огромное значение. ЮЛА снимет большое количество вопросов. Очень важно запустить первые 16 км, а оставшаяся часть дороги будет построена к концу следующего года», — отметил Воробьев.

По его словам, на автодороге будет много мостов и инженерных сооружений. На данный момент строится мост через Москву-реку. Глава региона поблагодарил строителей за скорость и качество работы.

«Следующий сложный объект — это тоннель и переход через федеральные трассы. Большое значение в стройке всегда имеет перенос сетей. Нам идут навстречу и „Россети“, и „Газпром“ старается найти гибкие решения, чтобы предоставить плацдарм для дорожного строительства. Я очень надеюсь, что до конца года мы уже будем иметь возможность проехать по этому мосту вместе с нашими жителями, которые его очень ждут», — добавил губернатор Подмосковья.

Важность строительства ЮЛА

Строительство Южно-Лыткаринской автодороги стартовало в августе 2022 года. Протяженность трассы — 45 км от Варшавского шоссе до М-12. Она проходит через 5 округов Московской области — Лыткарино, Ленинский, Раменский, Люберцы, Балашиху. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, его поддержал президент России Владимир Путин.

Что касается моста через Москву-реку, то он свяжет Лыткарино и Ленинский округ. На данный момент жители тратят 1,5–2 часа, чтобы добраться на другой берег. По мосту длиной 600 метров это можно будет сделать всего за 10 минут. Более того, здесь будет обустроено три полосы движения.

Особенность строящегося сооружения — 130-метровый пролет, через который смогут проходить суда и баржи. Для строительства используются передовые инженерные технологии.

Задержек в строительстве нет, хотя есть дополнительные сложности, которые заключаются в крупных залежах известняка. Специалисты даже смогли нарастить темп работ и планируют закончить уже в декабре. Сейчас мост готов на 90%, уложен асфальт в сторону Лыткарина, обустраивается «дорожная одежда» в обратную сторону.

Мосты, путепроводы и переходы

На ЮЛА предусмотрено 63 искусственных сооружения, в том числе 27 путепроводов, 10 мостов, 5 пешеходных переходов и 2 экодука для диких животных. В Ленинском округе будет построено 30 объектов, в Люберцах — 18, в Балашихе — 6, в Лыткарине и Раменском — по 4.

В конце июля в Лыткарине приступили к строительству пешеходного моста в районе Тураевского шоссе, который свяжет часть муниципалитета с частным сектором и предприятиями. Рядом с ЖК «Томилино» в Люберцах начали возводить пешеходный переход для удобного доступа в Томилинский лесопарк. Это была прямая просьба жителей.

Коммуникации и сети

В рамках строительства предусмотрена перекладка 6 км газо- и нефтепроводов, четырех участков высоковольтных линий электропередачи. На трассе около 290 коммуникаций, почти половину успели перестроить.

Заместитель генерального директора ООО «Русские автомобильные дороги» Сергей Яровой подчеркнул, что строительство ЮЛА должно завершиться в июле 2026 года, но в планах закончить уже до конца 2025 года. Из 45 км уже заасфальтировано 8 км. Важно, что объект насыщен инженерными сетями, есть участки, где еще предстоит вынести коммуникации.

«При строительстве ЮЛА мы используем новейшие технологии. Прежде всего это касается покрытия. Кроме того, у нас ливневая канализация будет закрытого типа — со сбросами воды, водосбором исключительно через локальные очистные сооружения. Вода с проезжей части не будет попадать на рельеф», — объяснил Яровой.

ЮЛА построена на треть. На объекте трудятся более 2500 человек, задействовано 700 единиц техники. На трассе будет 4–6 полос с разрешенной скоростью от 70 до 110 км/ч. Созданный альтернативный маршрут позволит быстро добираться до аэропорта, за город и на нужные развязки, минуя пробки. Транспортная доступность будет улучшена для более 2,5 млн жителей Подмосковья и более 1 млн москвичей.