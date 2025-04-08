Воробьев доложил Путину, что трассу ЮЛА сдадут в строй в конце года
Фото - © Пресс-служба Президента РФ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о ходе строительства Южно-Лыткаринской трассы (ЮЛА). По его словам, дорогу сдадут в эксплуатацию в конце 2025 года.
«Мы реализуем также концессионные проекты — большую Южно-Лыткаринскую трассу, сдадим ее в конце года», — сказал Воробьев.
Губернатор отметил, что транспорт имеет огромнее значение для Московского региона.
Воробьев также поблагодарил Путина за помощь в строительстве подмосковных дорог. По его словам, новые трассы позволили разгрузить дорожную сеть в некоторых районах, что «дает очень большую экономию времени» гражданам.
Губернатор перечислил объекты, над которыми велась работа. Это М-5 «Урал», путепроводы, обход в Октябрьском и т. д.
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области