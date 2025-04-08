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Воробьев доложил Путину, что трассу ЮЛА сдадут в строй в конце года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о ходе строительства Южно-Лыткаринской трассы (ЮЛА). По его словам, дорогу сдадут в эксплуатацию в конце 2025 года.

«Мы реализуем также концессионные проекты — большую Южно-Лыткаринскую трассу, сдадим ее в конце года», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что транспорт имеет огромнее значение для Московского региона.

Воробьев также поблагодарил Путина за помощь в строительстве подмосковных дорог. По его словам, новые трассы позволили разгрузить дорожную сеть в некоторых районах, что «дает очень большую экономию времени» гражданам.

Губернатор перечислил объекты, над которыми велась работа. Это М-5 «Урал», путепроводы, обход в Октябрьском и т. д.