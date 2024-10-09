Вопросы развития транспортной инфраструктуры в Мытищах обсудили с жителями

Срочная встреча в формате выездной администрации состоялась с жителями ЖК «Афродита-1» и «Афродита-2». Главным вопросом повестки дня стала сложная транспортная обстановка, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

В сложившейся ситуации люди не могут вовремя приехать на работу, отвезти детей в школу и детский сад. Эта встреча уже не первая, руководство муниципалитета ищет пути решения проблемы в диалоге с жителями.

«На данный момент достигнута договоренность с Мосавтодором, они делают уширение дороги для того, чтобы люди, проживающие в этих ЖК, могли спокойно выехать на разгонную полосу и ехать дальше. Чтобы дополнительной полосой пользовались только выезжающие из микрорайона водители, будут организованы специальные ограничители», — рассказал первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник.

К сожалению, жители «Афродиты-2» также вынуждены выезжать через соседний ЖК, тем самым усложняя ситуацию. Сейчас есть временная бетонная дорога, но она не решает проблемы.

«Рассмотрим возможность строительства новой дороги с примыканием к Пироговскому шоссе», — отметил Олег Сотник.

Решением существующей проблемы сами жители считают и установку шлагбаумов, чтобы отсечь возможность проезжать через придомовую территорию по улице Заречной для водителей, объезжающих пробку на Совхозной улице. На данный момент заканчивается голосование собственников за данное решение.

«Как только решение будет принято, мы пригласим председателей советов домов и инициативных жителей в администрацию. Обсудим еще раз решение проблемы, проект будущей дороги в том числе», — продолжил Олег Сотник.

Кроме того, на комиссии по безопасности будет рассмотрен вопрос о существующих нарушениях относительно ограничения транзитного проезда через д. Свиноедово, через которую не только жители этих двух ЖК пытаются объехать пробки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.