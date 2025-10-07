Вопросы организации движения обсудили в мытищинском мкр Дружба

На встрече с жителями в формате срочной выездной администрации по вопросам организации дорожного движения и создания новых парковочных мест, состоявшейся в микрорайоне Дружба, основное внимание уделили маршруту 1133А, соединяющему станцию метро ВДНХ с микрорайоном, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На этом маршруте будут работать автобусы среднего и большого класса, что улучшит транспортную доступность и комфорт пассажиров.

Жители микрорайона выразили обеспокоенность из-за потери нескольких парковочных мест рядом с домами. Они также предложили перевести автобусы, которые сейчас стоят вдоль жилого дома, на противоположную сторону улицы.

Директор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи Арсений Сурояков представил результаты встречи. Он сообщил, что отстоя автобусов под окнами жилого дома № 24 по ул. 4-й Парковой не будет, так как проектом предусмотрено устройство пешеходных тротуаров и заездных карманов с противоположной стороны дороги.

Работы по обустройству кругового пересечения ведутся в соответствии с проектом Департамента транспорта Москвы. Для запуска автобусов большей вместимости необходимо круговое пересечение для разворота. Рассматривается возможность смещения пересечения или изменения его параметров.

Также обсудили вопрос ликвидации парковочных мест у дома № 24. По итогам встречи предложены территории для организации дополнительных парковочных мест. Возможность их реализации проработают до 15 октября 2025 года, а при положительном заключении работы планируют начать в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.