Волоколамский автопарк пополнился новым школьным автобусом

В Волоколамске появился новый комфортабельный автобус, рассчитанный на 26 мест. Он уже вышел на маршрут взамен старого и будет доставлять в школу детей из Курьянова, Шилова, Мусина, Львова, Ревина, Ильинского и других отдаленных населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автобус соответствует всем требованиям безопасности. Он оснащен современной системой спутниковой навигации, ремнями безопасности, огнетушителями, аптечками и многим другим.

За рулем работает настоящий профессионал своего дела Вадим Магницкий. Он прилагает максимум усилий, к тому чтобы дорога от дома до школы и обратно была для детей комфортной и безопасной.

Всего в Ярополецкой школе два автобуса. Оба делают по несколько рейсов, чтобы доставить более 100 детей. Сначала из отдаленных деревень забирают старшеклассников, чтобы малыши могли немного подольше поспать, позже забирают детей начальных классов, а развозят по домам уже в обратном порядке.

Автобусы подвозят детей не только в школу, но еще и возят на олимпиады, спортивные занятия и другие значимые мероприятия.

Новый транспорт получили благодаря национальному проекту «Образование».

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал губернатор.