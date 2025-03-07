Вологда и Череповец активно развивают транспортную систему

В 2025 году в Вологодской области проведут ряд масштабных работ, направленных на совершенствование транспортной сети и дорожной инфраструктуры, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

В целях повышения качества дорог продолжится реализация комплекса мер по доведению их состояния до установленных стандартов. Планируется обновление 130 км дорог регионального значения и 28 км дорог федерального значения, а также реставрация 490 метров погонных региональных мостовых сооружений. Городские территории также не останутся без внимания: в Вологде запланирован ремонт 6 улиц и 2 мостов, а в Череповце — 8 улиц и Октябрьского моста.

Для повышения безопасности на дорогах предусмотрена установка 9 умных пешеходных переходов, 22 шериф-балок, 4 дополнительных систем метеонаблюдения, 110 информационных щитов по профилактике ДТП, а также 200 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Кроме того, будет обеспечено освещение на 24 км дорог, установлены барьерные ограждения протяженностью 4,3 км и защитные ограждения от диких зверей длиной 10,5 км.

В сфере общественного транспорта в 2025 году ожидается пополнение парка: 30 новых автобусов поступят в Вологду, а 16 — в Череповец. Дополнительно для обеспечения регулярного речного сообщения по рекам Вологде и Шексне будет закуплено новое электрическое судно.

В рамках реализации Стратегии 2.0 стартует проект «Речной трамвайчик», предложенный губернатором области Георгием Филимоновым. Подписано соглашение о приобретении в 2026 году двух судов для Вологды и одного для Череповца с целью организации пассажирских перевозок по воде.