Володин про ужесточение правил пользования СИМ: важно найти оптимальное решение

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) становятся все более популярными, особенно у молодежи. Сейчас важно найти оптимальное решение по ужесточению правил пользования, которое обезопасит людей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

Он напомнил, что, по информации МВД РФ, за 9 месяцев прошлого года было 3897 ДТП с средствами индивидуальной мобильности, это на 47,2% превышает показатели такого же периода 2023 года. В результате этих аварий погибли 44 человека, в том числе шесть детей. Были ранены 4052 человека, из которых 1392 ребенка. 34,2% ДТП произошло на тротуарах и в пешеходных зонах.

По словам спикера Госдумы, он провел опрос, который показал, что 54% респондента выступают за полный запрет использования электросамокатов для передвижения по улицам, а 41% — за ужесточение ПДД.

Володин добавил, что в Госдуму поступили предложения СКР по СИМ. По ним инициируется уточнение термина «транспортное средство», где указывается его предназначение в том числе для индивидуального передвижения по дорогам.

По документу распространяется понятие «водитель» на лицо, которое использует электросамокаты и другие СИМ, вводится подкатегория транспортных средств «М1» (это СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт), а в категории «М» (мопеды) и «А» (мотоциклы) могут войти СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт.

Кроме того, в предложении СК отмечено, что право на управление транспортными средствами подкатегории «М1» может быть предоставлено только лицам, достигшим 16 лет.

«Все это позволит отнести СИМ к механическим транспортным средствам, а лиц, использующих их, — к водителям», — подчеркнул Володин.

Как добавил спикер Госдумы, это обяжет водителей СИМ полностью соблюдать ПДД.