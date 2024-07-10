Володин: Госдума установит штрафы для водителей электросамокатов

Депутаты Госдумы в среду рассмотрят в первом чтении проект закона об установлении высоких штрафов за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он уточнил, что вопросы касаются штрафов за превышение скорости, неправильное движение по дороге, пешеходным дорожкам и зонам, тротуарам, за оставление места ДТП и т. д.

«С 1 марта прошлого года действуют ПДД для данного вида транспорта, но ответственности за их нарушение не было», — отметил Володин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что абсолютное большинство выступает за наведение порядка в данной сфере.

По словам председателя ГД, решение, касающееся повышения ответственности для водителей электросамокатов, должно сократить число ДТП на дорогах и обеспечить безопасность граждан.

Володин подчеркнул, что в 2024 году число аварий с участием СИМ уже в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Также зафиксированы и смертельные исходы.