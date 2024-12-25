Вокзалы, станции МЦК и МЦД Московского региона украсили новогодними композициями

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Железнодорожники украсили столичные вокзалы, станции МЦК и МЦД нарядными новогодними композициями для создания праздничной атмосферы. На окнах и галереях появились световые гирлянды, в кассовых зонах — еловые ветви с игрушками и, конечно, главный атрибут нового года — ели. Их установили в залах ожидания и вестибюлях. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Высокое новогоднее дерево и светящиеся фигуры оленей разместились у дебаркадера на Киевском вокзале, куда прибывают и откуда отправляются поезда.

«С Новым годом!» — такая праздничная вывеска и бутафорские елочные шары встречают посетителей Савеловского вокзала.

Около вокзала Восточный «выросли» сказочные деревья и «прискакали» олени, запряженные в сани.

У Белорусского вокзала путешественников ожидает фотозона игрушечный паровозик, а в зале ожидания — сказочные сани.

На Ярославском вокзале можно сделать памятное фото у ели и новогодних часов.

На МЦК традиционно новогодние украшения из гирлянд, игрушек, елей появились в вестибюлях станций Москва-Сити, Кутузовская и Лужники.

На МЦД на станциях Опалиха, Славянский бульвар и Площадь трех вокзалов на окнах засветилась разноцветными огнями иллюминация, в вестибюлях появились нарядные ели с подарками, фигуры оленей, часы, которые вот-вот пробьют двенадцать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.