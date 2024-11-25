Вокзалы и ТПУ на МЖД подготовили к зиме

Транспортно-пересадочные узлы Московских центральных диаметров и Московского центрального кольца, а также вокзалы МЖД полностью готовы к зиме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В общей сложности, к эксплуатации в холодное время года готовы все 256 вокзальных комплексов (17 центральных и 239 малых), 64 ТПУ (51 на МЦД и 13 на МЦК), 813 павильонов. Для обеспечения комфортных условий для пассажиров в помещениях проведены работы по текущему содержанию систем водоснабжения, отопления, вентиляции и другого инженерного оборудования.

На станциях и остановочных пунктах проверены вспомогательные системы отопления — «тепловые пушки». Особое внимание уделяется транспортно-пересадочным узлам, станциям Московских центральных диаметров и МЦК, где проведена промывка фасадов зданий, уборка платформ и помещений вестибюлей, установка дверей, которые демонтировались на лето, обогревательных элементов, монтаж противоскользящих полос.

На пассажирских платформах осуществляется онлайн-мониторинг метеорологической обстановки, что позволяет в случае обильных осадков проводить своевременную уборку. На малых вокзалах в регионах температурный режим помогает контролировать автоматизированная система удаленного управления. В настоящее время ею оснащены более 30 вокзалов.

Работы по уборке пешеходных мостов, подземных переходов и лестничных маршей проводятся регулярно. Сформирован запас материалов и средств для очистки инфраструктуры от снега и льда, работники обеспечены спецодеждой и инвентарем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.