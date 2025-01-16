Вокзал Щербинка МЦД-2 открылся после реконструкции

Московский городской вокзал Щербинка МЦД-2 заработал после проведенной реконструкции. В церемонии открытия поучаствовал генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Собянин и Белозеров обсудили планы по развитию Центрального транспортного узла, которые хотят реализовать за 2025 и 2026 годы. Так, возведут или приведут в порядок 7 городских вокзалов, завершат ремонтные работы в здании Ленинградского вокзала.

Кроме того, будет полностью обновлен подвижной состав на 4 диаметрах. Затем стартуют поставки новых поездов на Ярославское направление МЖД.

Всего в план, подписанный по поручению главы государства, вошли 15 мероприятий по развитию пассажирской инфраструктуры.

Новый вокзал Щербинка появился на месте устаревшей остановки пригородных электропоездов. Она пользовалась большой популярностью у пассажиров. После запуска движения по МЦД-2 пассажиропоток в Щербинке вырос в 1,5 раза и все еще увеличивается. Около 90 тыс. человек проживают и работают в пешей доступности от вокзала.

Ремонтные работы провела ЦППК. При этом движение поездов не останавливалось, а станция не закрывалась.

Теперь к вокзалу можно добраться на 3 новых маршрутах наземного транспорта. Еще рядом было реорганизовано дорожное движение, что сократило подъезд к вокзалу на 5 минут.