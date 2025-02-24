Водопропускную трубу начали монтировать в ходе расширения автодороги в Подольске

В Подольске в ходе работ по расширению автомобильной дороги Дубровицы — б/о «Мечта» начали монтировать водопропускную трубу. Задействованы 14 рабочих, 35 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Дорога является одной из важных артерий, которая соединяет Подольск и другие населенные пункты округа с Новой Москвой. Зачищаем территорию от кустарника и поросли, монтируем водопропускную трубу. На период реконструкции каждого участка организуем движение автотранспорта по временным дорогам», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Планируют сделать две полноценные полосы дороги, установить освещение, 4 автобусные остановки, проложить тротуары. Дорога объединит также главные достопримечательности Дубровиц и сделает удобным подъезд на фестиваль «Славянское подворье». Все работы выполняют по программе губернатора региона Андрея Воробьева. Дорогу планируют открыть во II квартале текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.