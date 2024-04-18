Водителям Раменского напомнили о правилах перевозки детей

Госавтоинспекция совместно с ОБДД МКУ «Рамавтодор», волонтерами СОШ № 5 и Раменского колледжа напомнили водителям о правилах перевозки детей. Одно из таких мероприятий состоялось на улице 7 Дивизии Раменского городского округа, сообщается на сайте администрации горокруга.

Ответственность за перевозку пассажиров в салоне автомобиля лежит на водителе — в соответствии с п. 2.1.2. ПДД именно водитель при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, должен быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями.

В ходе рейда инспекторы останавливали транспортные средства и проверяли удерживающие устройства для перевозки маленьких пассажиров, надежность их креплений, объясняли родителям важность правильной фиксации ребенка во время поездки.

Основная масса водителей ответственно подходит к перевозке юных пассажиров, соблюдая ПДД.

⁣Волонтеры-активисты осуществили раздачу информационных памяток и световозвращающих аксессуаров для маленьких пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.