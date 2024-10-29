Водителям Подмосковья рекомендовали сменить резину и переобуть свои автомобили

В Московском регионе вновь начинает холодать: в ближайшие ночи температура может достигнуть -1 градуса, а к концу недели — до 0 градуса днем и до -4 градусов ночью. В среду и четверг ожидаются небольшие дождь и местами мокрый снег, ветер усилится до 7-12 м/с, а порывы достигнут 17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Автомобилистам рекомендуют не затягивать со сменой резины и переобуть автомобиль. Зимние шины можно устанавливать шипованные или нешипованные с маркировкой «M+S», «M&S» или «M S».

Шины важно менять своевременно: при более низких температурах летние шины теряют свою эластичность, а значит, ухудшается сцепление протектора с дорожным покрытием. В этой ситуации управление автомобилем даже на сухом покрытии можно сравнить с ездой по льду, а тормозной путь транспортного средства увеличивается в разы, что может привести к аварийной ситуации.

Не забудьте также подготовить автомобиль к зиме и проверить ремень ГРМ, систему отопления, тормозную систему, подвески, аккумулятор и клеммы, поставить новые свечи, масляной фильтр, смазать замки, заменить технические жидкости, колодки, изношенные элементы, сделать антикоррозийную обработку, смазать замки, установить зимние дворники и залить незамерзайку.

На дорогах следует быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков, не превышать скорость, не совершать резких маневров — ускорений, торможений и обгонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.