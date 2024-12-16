сегодня в 11:30

Водителям Подмосковья рассказали, за что могут эвакуировать автомобиль

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Ведомство призывает соблюдать правила парковки, не препятствуя проезду экстренных служб: скорой помощи и пожарным. Не оставляйте транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывайте въезды и выезды во дворы.

Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112, в приложении 112 Московской области или проверить самостоятельно на сайте центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах.

По его словам, нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.