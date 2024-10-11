Водителям Подмосковья рассказали, когда лучше поменять резину на авто

Внимание водителей Подмосковья обращают на то, что скоро предстоит поменять летнюю резину на зимнюю. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Менять резину нужно своевременно в зависимости от погодных условий. Это лучше делать, когда среднесуточная температура достигает +5-7 градусов — ближе к концу октября. Из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость, что ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь.

По закону зимняя резина должна быть установлена до 1 декабря. Зимние шины можно устанавливать как шипованные, так и нешипованные с маркировкой «M+S», «M&S» или «M S».

Водителям сейчас следует быть особо внимательными на дорогах — осадки, температурный режим скачет, на дорогах возможно скоро утром будет образоваться небольшая гололедица — на следующей неделе прогнозируют мокрый снег и околонулевую температуру ночью.

Участников дорожного движения призывают быть очень аккуратными, эксперты отмечают, что пока еще можно кататься на летней резине.

Водителям рекомендуют не превышать скорость и не маневрировать на поворотах, съездах, в зонах пешеходных переходов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.