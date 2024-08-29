Водителям Подмосковья рассказали, как избежать ДТП осенью

Водителям следует перестроиться на другую манеру вождения: быть более внимательными во дворах и на парковках, а также у образовательных учреждений — соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. Перед университетами, колледжами, школами и детскими садами скорость снижена до 20 км/ч в черте населенных пунктов и до 30 км/ч — вне населенных пунктов. Нужно использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности при поездках с детьми даже, если поездка займет непродолжительное время.

Пешеходы часто выходят на проезжую часть из-за припаркованного транспорта, не смотрят по сторонам перед переходом дороги, поэтому водителям следует быть предельно осторожными, а пешеходам все же сконцентрироваться и переходить проезжую часть по правилам, а также не забывать носить световозвращающие элементы, чтобы быть заметными — на улице начинает темнеть раньше.

Также в выходные дни дачники продолжат мигрировать из Москвы в область — трафик будет высокий, поэтому при поломке или ДТП не стоит оставаться в машине или рядом с ней на проезжей части — это может быть опасно и повлечь за собой повторное ДТП. Из-за скорости движения потока водители могут не заметить остановившуюся машину, что может повлечь столкновение уже с ранеными или погибшими.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.