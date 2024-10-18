Водителям Подмосковья напомнили о соблюдении правил парковки

Запаркованность дворовых территорий — острая проблема, которая препятствует своевременному вывозу мусора, свободному проезду автомобилей и движению пешеходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Раздел «Народный инспектор» в приложении «Добродел» помогает неравнодушным гражданам оперативно сообщать о случаях неправильной парковки.

Если стали свидетелем парковки у контейнерных площадок, нужно:

открыть приложение «Добродел» и перейти в раздел «Народный инспектор»;

авторизоваться через Госуслуги, создать обращение с описанием нарушения и загрузить видео длиной 15 секунд с фиксацией номера транспортного средства;

получить уведомление в личном кабинете приложения о привлечении нарушителя к ответственности.

«Народный инспектор — удобный и быстрый инструмент, который позволяет вынести постановление владельцу автомобиля, припаркованного на газоне, у контейнерной площадки или на ДИП. С начала года благодаря системе вынесено порядка 3 000 постановлений на сумму более 4,7 миллионов рублей. Официальные обращения в этом случае не дают высокой эффективности, так как не гарантируют то, что транспортное средство останется на месте к моменту выезда инспекторского состава», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Министерство напоминает, что за неправильную парковку предусмотрена административная ответственность — штраф в рамере 5 000 рублей и эвакуация транспортного средства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.