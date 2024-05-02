Водителям объяснили, кто возместит ущерб за упавшее на машину дерево

Юрист Сорк: власти возмещают ущерб от непогоды лишь при объявлении режима ЧС

Юрист Диана Сорк заявила, что власти возмещают ущерб от непогоды только в случае, если был объявлен режим ЧС. Такую меру могут ввести при наводнении, лесных пожарах и других катаклизмах, сообщает «Секрет фирмы» .

По словам адвоката Майи Сандлер, как правило, материальная компенсация полагается тем, кто столкнулся с повреждением жилого или недвижимого имущества из-за разгула стихии.

Юрист Сорк добавила, что если машина получила повреждения, например, из-за упавшего дерева, то в этом случае ответственность за ущерб могут понести коммунальные службы или местная администрация.

«Без суда это вряд ли обойдется, поскольку допущенные нарушения придется доказывать», — обратила внимание специалист.

В свою очередь представители компании «Автодом» подчеркнули, что покрыть ущерб от стихийных бедствий могут и страховые организации. Для этого автомобилистам необходимо иметь полис КАСКО. При этом соответствующие условия должны быть прописаны и в договоре, отметили автоэксперты.