Водителям объяснили, как определить реальный пробег при покупке машины

Основатель транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников отметил, что при покупке машины следует ознакомиться с отчетами о прохождении техосмотра. По его словам, это позволит узнать, соответствует ли пробег предыдущим записям, сообщает «Секрет фирмы» .

Также специалист посоветовал потенциальным покупателям проверить состояние деталей салона — педали, руль, ручку переключения передач, сиденья.

«Если они изношены или имеют следы чрезмерного использования, это может указывать на то, что автомобиль использовался больше, чем показывает пробег», — объяснил он.

Эксперт обратил внимание, что о несоответствии пройденного пути могут говорить и изношенные шины, тормоза, неисправный двигатель и загрязненные технические жидкости.

Стрельников порекомендовал проверять историю обслуживания и документы автомобиля на пропущенные записи. Если пробег в официальных бумагах не соответствует фактическому, то это может указывать на признаки манипуляций, указал автоэксперт.