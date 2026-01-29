Водителям назвали, какие элементы автомобиля надо проверить после сильных морозов

Эксперт Бердиева: после морозов в машине обязательно надо проверить аккумулятор

Директор по маркетингу MIGTORG Анастасия Бердиева рассказала, какие элементы автомобиля необходимо проверить после сильных морозов, чтобы избежать поломок и опасных ситуаций на дороге.

Эксперт рекомендовала в первую очередь провести визуальный осмотр аккумуляторной батареи. По ее словам, на морозе плотность электролита снижается, а при замерзании жидкость расширяется, что может привести к деформации корпуса.

«Первое и самое важное — это визуальная проверка аккумуляторной батареи. Если видно, что аккумулятор вздут, его необходимо немедленно отсоединить и заменить на новый», — пояснила Бердиева в эфире радио Sputnik.

Эксперт подчеркнула, что не стоит пытаться подзарядить поврежденный аккумулятор, так как это опасно. Она также обратила внимание на проблему налипания снега и образования наледи в колесных арках, особенно при переменных заморозках.

«Эта масса превращается в плотный, тяжелый монолит. Езда с таким ледяным «грузом» крайне опасна: лед может мешать вращению колеса, нарушать балансировку и геометрию подвески, а также приводить к некорректной работе датчиков стабилизации», — добавила Бердиева.

В завершение специалист посоветовала после сильных морозов заехать в теплое помещение, дать наледи растаять и тщательно очистить колесные арки.

