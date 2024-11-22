Водители Подмосковья получат выплату 50 тыс при трудоустройстве в «Мострансавто»

С 20 ноября все водители автобусов и слесари при трудоустройстве в «Мострансавто» получают единовременную выплату в размере 50 000 рублей. Выплата предусмотрена для тех, кто не работал в компании в течение последнего года или впервые устраивается на работу в «Мострансавто». Также после получения выплаты водитель автобуса/слесарь должен отработать в «Мострансавто» в течение одного года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сейчас водитель и слесарь — самые востребованные профессии для нас. Мы рассчитываем, что такая доплата позволит ускорить процесс набора работников и повысит нашу привлекательность для соискателей. Эта мера поможет поддержать новых сотрудников в начале их карьерного пути, особенно молодых специалистов, которые завершили обучение и стоят на пороге профессиональной деятельности. Во многом именно от качественной работы водителей и слесарей зависит успешное функционирование всего нашего предприятия. Приглашаем всех заинтересованных кандидатов присоединиться к команде «Мострансавто», — прокомментировали в компании.

На сегодняшний день в «Мострансавто» трудятся 10 196 водителей автобусов и 1 381 слесарь. Компания, подведомственная Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, предлагает официальное трудоустройство, конкурентную заработную плату, современные и комфортабельные автобусы, бесплатные поездки в автобусах предприятия.

Для водителей «Мострансавто» предусмотрен расширенный социальный пакет: бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 12 тыс. руб. за аренду жилья для иногородних сотрудников, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. Предусмотрены также выплаты премии в размере 10 тыс. руб. по программе «Рекомендация кандидатов», периодические медицинские осмотры за счет предприятия. Иногородним водителям автобусов, адрес регистрации которых находится на расстоянии более 400 км от места работы, после прохождения испытательного срока, один раз в полгода выплачивается компенсация расходов на оплату проезда от места работы до места жительства и обратно в виде денежной выплаты до 100% фактических расходов на оплату проезда (размер выплаты не может превышать 10 тыс. руб.).

Актуальные вакансии размещены на официальном сайте в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в единый центр подбора персонала по телефонам +7 (495) 419-17-95 или +7 (903) 161-92-91. Кандидат на должность водителя автобуса должен иметь среднее общее образование, достичь 21 года и обладать водительскими правами категории D. Также в «Мострансавто» действует программа профессиональной переподготовки водителей на категорию D, после успешной сдачи экзаменов соискателям гарантировано трудоустройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.