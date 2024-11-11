Водители Подмосковья не пристегнулись больше 800 тыс раз в 2024 году

В Московской области за 10 месяцев 2024 года зафиксировано больше 800 тысяч случаев с непристегнутыми ремнями безопасности, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Согласно статистике, в этом году больше нарушений выявлено летом — в общей совокупности в июне, июле и августе зафиксировано более 400 тысяч таких случаев. Это связано с ростом числа транспорта на дорогах и количества поездок — на дачи, в соседние регионы на отдых. На осенние месяцы, сентябрь и октябрь, пришлось порядка 162 тысяч случаев с непристегнутыми ремнями, при этом в октябре зафиксировано всего более 43 тысяч таких нарушений. Теплый сентябрь сыграл свою роль — в этом месяце также был увеличенный трафик, дачный сезон был длиннее», — пояснили в ведомстве.

За аналогичный период 2023 года число зафиксированных непристегнутых ремней составило почти 340 тысяч. В ведомстве отметили, что в 2024 году количество комплексов фотовидеофиксации, распознающих признак данного состава нарушения ПДД, стало больше. Функцию дополнительно внедрили в раннее установленные технические средства контроля соблюдения ПДД. Также повысилось качество доказательной базы: более четкие фото- и видеоматериалы. Всего на дорогах Подмосковья работают более 2 тысяч комплексов фотовидеофиксации, 600 из которых «Азимут 4», которые имеют техническую возможность распознавать отсутствие ремня безопасности.

Минтранс Подмосковья призывает водителей и пассажиров ответственно относиться к своей безопасности и не забывать пристегиваться, а также использовать специальные удерживающие устройства при перевозке детей. Штраф за непристегнутый ремень безопасности составляет 1 000 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.