Водители Подмосковья не пристегнулись больше 143 тыс раз за июль

В Московской области за июль зафиксировано больше 143 тысяч случаев с непристегнутыми ремнями безопасности. Это наибольшее число с начала года, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Всего с начала года число случаев с непристегнутыми ремнями составило больше 470 тысяч. Согласно статистике, чаще не пристегиваются с началом потепления — почти в 6 раз выросли случаи с непристегнутыми ремнями за период апрель–июль по сравнению с январем-мартом. Если в январе–марте зафиксировано больше 70 тысяч случаев, то в апреле–июне — больше 400 тысяч», — пояснили в ведомстве.

На дорогах Подмосковья работают порядка 2 тысяч комплексов фотовидеофиксации, 600 из которых «Азимут 4», имеющие техническую возможность распознавать отсутствие ремня безопасности. Нейросеть обучена «видеть» ту зону ремня безопасности, где он крепится к корпусу автомобиля за плечом водителя — если ремень пристегнут, то нейросеть это «увидит» совершенно точно. После нейросети это еще раз проверяют сотрудники ЦАФАП.

Минтранс Подмосковья призывает водителей и пассажиров ответственно относиться к своей безопасности и не забывать пристегиваться, даже если выезжаете на «пять минут», а также использовать специальные удерживающие устройства при перевозке детей. Согласно анализу, использование ремня безопасности на 45-50% снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на передних сиденьях и на 25% — для пассажиров на задних сиденьях автомобилей. Штраф за данное нарушение ПДД составляет 1 000 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.