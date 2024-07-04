Водители Подмосковья чаще превышали скорость в мае и июне

Превышение скоростного режима составило почти 93% от всех нарушений, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации на дорогах Московской области с начала года, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Чаще всего превышают скорость в диапазоне от 20 до 40 км/ч — около 97% от всех нарушений скоростного режима, около 3% составляет превышение от 40 до 60 км/ч.

«Так как летом количество транспорта увеличивается, растет и средняя скорость движения — в мае и июне в 3,5 раза выросло число нарушений скоростного режима по сравнению с январем. Чаще всего превышали скорость на трассах М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-1 «Беларусь» и М-4 «Дон», — пояснили в ведомстве.

Также скоростной режим часто нарушают на Пятницком, Каширском и Шереметьевском шоссе, ЦКАД, М-3 «Украина», М-5 «Урал», М-10 «Россия» и А-104.

Минтранс Подмосковья обращает внимание, что превышение скорости — одна из главных причин ДТП. Водителям нужно быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Необходимо заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и в местах притяжения жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.