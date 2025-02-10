Водители автобусов «Мострансавто» получили выплату 50 тыс руб при трудоустройстве

С ноября 2024 года водители автобусов и слесари при трудоустройстве в «Мострансавто» получают единовременную выплату в размере 50 тыс. руб. За это время денежный бонус получили 389 сотрудников, из них 336 человек — водители автобусов, 53 — слесари. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Выплата предусмотрена для всех, кто не работал в компании в течение последнего года или впервые устраивается на работу в «Мострансавто». Также после получения бонуса водитель автобуса/слесарь должен отработать в компании в течение одного года.

Компания предлагает официальное трудоустройство, конкурентную заработную плату, современные и комфортабельные автобусы, бесплатные поездки в автобусах предприятия. Для водителей предусмотрены бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 12 тыс. руб. за аренду жилья для иногородних сотрудников, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря.

Предусмотрены также выплаты премии в размере 10 тыс. руб. по программе «Рекомендация кандидатов», периодические медицинские осмотры за счет предприятия. Иногородним водителям автобусов, адрес регистрации которых находится на расстоянии более 400 км от места работы, после прохождения испытательного срока, один раз в полгода выплачивается компенсация расходов на оплату проезда от места работы до места жительства и обратно в виде денежной выплаты до 100% фактических расходов на оплату проезда (размер выплаты не может превышать 10 тыс. руб.).

Актуальные вакансии размещены на официальном сайте в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в единый центр подбора персонала по телефонам +7 (495) 419-17-95 или +7 (903) 161-92-91. Кандидат на должность водителя автобуса должен иметь среднее общее образование, достичь 21 года и обладать водительскими правами категории D.

Также в «Мострансавто» действует программа профессиональной переподготовки водителей на категорию D, после успешной сдачи экзаменов соискателям гарантировано трудоустройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.