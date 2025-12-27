Водителей предупредили о снегопаде в Москве в субботу
Фото - © Медиасток.рф
Снегопад прогнозируют на территории российской столицы, водителям рекомендуется отказаться от использования личного автогранспорта, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Согласно прогнозу синоптиков, сегодня с 20:00 до 10:00 завтрашнего дня в Москве ожидается снегопад. Возможно образование гололедицы.
Автомобилистов призвали заранее выбирать пути маршрута, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.
«Рекомендуем отложить поездки на автомобиле и использовать городской транспорт. Так поездка будет безопасной для всех участников дорожного движения», — заявили в ЦОДД.
Ранее стало известно, что Москву в очередной раз накроет непогода — сильный снег и гололедица ожидаются 27–28 декабря.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.