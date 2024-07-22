Водителей Подмосковья просят не парковаться у шатких конструкций из-за ветра

В Московской области до конца дня прогнозируют дожди. При грозе порывы ветра усилятся до 15 м/с. Всех участников дорожного движения просят быть предельно осторожными так как из-за осадков видимость может быть снижена. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Водителям рекомендуют сконцентрироваться на дороге, не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать скоростной режим, дистанцию и не совершать резких маневров. В черте города и в местах притяжения пешеходов автомобилистов просят снижать скорость до минимума.

«Исключите поездки на мото, велотранспорте, а также самокатах во время осадков — это опасно. При переходе дороги будьте очень внимательны и не закрывайте себе обзор зонтиками, переходите только по переходам и заранее убедитесь, что все автомобилисты видят вас и пропускают, вечером не забывайте носить световозвращатели», — отмечается в сообщении.

В случае неисправности транспортных средств, ДТП или других происшествий, просьба обращаться за помощью на единый номер «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.