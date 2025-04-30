Водителей Подмосковья призывали не терять бдительность в майские праздники

Впереди майские праздники, в это время в Московской области ожидается увеличение числа транзитного транспорта, многие автомобилисты поедут за город в места отдыха или на дачи. Скоростной режим на вылетных магистралях в среднем вырастет до 10 км/ч. Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД, так как в праздничные дни растет вероятность возникновения ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во всех округах региона с 28 апреля по 11 мая Госавтоинспекция Подмосковья массово проводит рейды, направленные на проверку водителей на трезвость, а также на соблюдение ПДД. По поручению Минтранса Подмосковья сотрудники администраций и волонтеры организуют дежурства в местах отдыха и притяжения жителей.

«Исключите вождение в нетрезвом виде и не позволяйте своим друзьям и знакомым садиться за руль в состоянии опьянения, так как это является не только серьезным правонарушением, но и может повлечь за собой серьезное ДТП с летальным исходом. Строго соблюдайте правила, не превышайте скорость, заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами и пропускайте пешеходов. Не оставляйте детей одних без присмотра, следите, чтобы они катались на велосипедах и самокатах в безопасных местах», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ведомстве напомнили, что 22 апреля в Подмосковье был дан старт мотосезону и призвали байкеров также быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД — быть предсказуемыми в маневрах и не превышать скоростной режим.

Также пользователям СИМ и пешеходами, быть бдительными и осторожными. Переходите проезжую часть и ж/д пути строго по переходам, спешившись с велосипедов и СИМ, убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств, не забывайте надевать световозвращатели или включать фонарик вечером. Исключите прогулки в темное время суток вдоль дорог – не подвергайте себя опасности. При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП на дороге звоните 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.