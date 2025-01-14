Водителей Подмосковья призывали быть осторожными на дорогах во время снегопада

До конца недели в Московском регионе прогнозируют перепады температуры от -2 до +5 градусов. До четверга местами пройдет снег, а после ожидается мокрый снег и дождь. Также на дорогах утром и вечером возможна гололедица, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожные службы Московской области проводят уборку снега и противогололедную обработку в первую очередь на вылетных трассах и дорогах с высокоинтенсивным движением, а также маршрутах общественного транспорта.

Если во время снегопада, вы планируете поехать за рулем, перед поездкой обязательно очистите автомобиль от снега. Будьте предельно внимательны — видимость во время снегопада ухудшается, можно не заметить пешехода или другой автомобиль в потоке, что может привести к аварии. Во время движения не отвлекайтесь на телефон, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, плавно трогайтесь и тормозите, чтобы автомобиль не занесло, заблаговременно снижайте скорость и будьте осторожны перед пешеходными переходами и при парковке транспортного средства.

Пешеходам следует ожидать транспорт на посадочных площадках, переходить проезжую часть и железнодорожные пути по оборудованным переходам, быть осторожными на парковках у магазинов, торговых центров и во дворах, а вечером носить световозвращающие элементы.

При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.