Водителей Подмосковья призывают соблюдать скоростной режим

В Московском регионе уже устоялась хорошая погода, в ближайшее время осадков не планируется. В связи с этим автомобилистов призывают не терять бдительность и строго соблюдать скоростной режим. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Из-за неправильного выбора скоростного режима может произойти ДТП. Водителям рекомендуют обязательно снижать скорость в населенных пунктах, особенно перед пешеходными переходами — на дороге может внезапно появиться пешеход.

Также водителей просят не совершать резких маневров, быть предсказуемыми, чаще смотреть в зеркала — сейчас в области растет число мотоциклистов.

При поломке или ДТП необходимо звонить в 112: выставите аварийный знак, покиньте транспортное средство и уйдите за пределы проезжей части — не оставайтесь в машине или рядом с ней, это может быть опасно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.