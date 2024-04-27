Водителей Подмосковья призывают соблюдать ПДД в майские праздники

Традиционно в майские праздничные выходные число транспорта на дорогах Московской области увеличивается. Многие автомобилисты едут за город в места отдыха или на дачи. Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба ведомства.

Уже с вечера субботы Госавтоинспекция Подмосковья начнет проводить массовые проверки водителей на трезвость во всех округах региона. Также представители администраций округов и волонтеры организуют дежурства направленные на соблюдение ПДД в местах притяжения.

«Исключите вождение в нетрезвом виде, так как это является не только серьезным правонарушением, но и влечет за собой серьезное ДТП с летальным исходом. Строго соблюдайте правила, не превышайте скорость. Обязательно носите вечером световозвращатели и будьте аккуратны, переходя проезжую часть. Не оставляйте детей одних без присмотра, следите, чтобы они катались на велосипедах и самокатах в безопасных местах», — отметил заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Также сейчас на всей территории региона сотрудниками Госавтоинспекции проводится профилактическая работа, направленная на соблюдение правил перевозки детей.

В ведомстве напомнили, что 25 апреля в Подмосковье был дан старт мотосезону. В майские праздники также увеличится число мототранспорта.

«Призываем байкеров использовать экипировку при вождении мото- и электротранспорта, не превышать скорость, быть предсказуемыми в маневрах, и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», — сказал глава региональной Госавтоинспекции генерал-майор полиции Виктор Кузнецов.

Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья призывает не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не позволять это делать своим близким и знакомым. Нужно сообщать в полицию о водителях, которые садятся нетрезвыми за руль.

По фактам совершения правонарушений (управление автотранспортом в состоянии опьянения, либо иных грубых нарушениях правил дорожного движения) можно обратиться по телефону доверия ГУ МВД России по Московской области: 8 (495) 692-70-66.

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет (ст. 12.8 КоАП РФ). Согласно ст. 264.1 УК РФ, за повторное нарушение водителям грозит штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.