Водителей Подмосковья призывают отложить поездки на время непогоды

В пятницу, 5 июля, в Московской области ожидается сильный дождь, переходящий в ливень, местами град. При грозе порывы ветра могут достигнуть 27 метров в секунду. Возможно формирование смерчей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Жителей региона призывают отказаться от поездок на личном транспорте и минимизировать пребывание на улице.

Если поездку отложить нельзя, то нужно быть очень осторожными, особенно в пешеходных зонах. Не стоит отвлекаться на телефон во время движения. Нужно держать дистанцию, соблюдать скоростной режим. Не парковаться и не стоять у шатких конструкций и деревьев — это опасно.

Пешеходам нужно быть максимально бдительными и не переходить проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и вне зоны пешеходного перехода — видимость снижена, водители могут не заметить. Не стоит оставлять детей одних на улице. По возможности рекомендуется быть дома.

При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге — звонить по номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.