Водителей Подмосковья призывают быть осторожными из-за ожидающегося снега

В ночь с 5 на 6 мая в Московском регионе опять ухудшится погода: синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, ветер усилится до 15 м/с. Температура снизится до 0 градусов, местами возможны слабые заморозки до -2°. Водителям стоит отложить ночные поездки и не выезжать на летней резине. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«При ухудшении погодных условий видимость на дорогах может быть снижена, что может повлечь за собой ДТП. В такую погоду рекомендуем водителям быть сконцентрированными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, а также быть особо осторожными на поворотах и съездах», — отметили в ведомстве.

Во время движения не отвлекайтесь на телефон, заблаговременно снижайте скорость и будьте осторожны перед пешеходными переходами и при парковке транспортного средства — не оставляйте автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

Пешеходам следует переходить проезжую часть и железнодорожные пути по оборудованным переходам, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта, вечером носить световозвращающие элементы, чтобы быть заметнее.

При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112. В случае вынужденной остановки, следует покинуть салон и уйти за пределы проезжей части — не оставайтесь в машине или рядом с ней, это опасно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.