Водителей Подмосковья призвали не садиться за руль при недомогании

Синоптики прогнозируют в Москве и Московской области до конца недели сильную жару — до 30 градусов и выше. Минтранс Подмосковья призывает соблюдать основные правила безопасности в жаркую погоду, сообщает пресс-служба ведомства.

Стоит минимизировать поездки на личном транспорте в активные солнечные часы, не садиться за руль, если имеется недомогание. Нужно относиться внимательно к своим близким старшего возраста в поездках. Влияние жары на организм подобно опьянению, что может привести к потере концентрации внимания.

Необходимо пить больше воды, не забывать про головные уборы. Не оставлять детей и животных в машине — это опасно.

Также нужно строго соблюдать ПДД: число транспорта начинает расти с каждым днем, что может привести и к росту ДТП. Необходимо оценивать дорожную ситуацию, держать дистанцию и не превышать скоростной режим, снижать скорость до минимума перед пешеходными переходами.

При возникновении чрезвычайных ситуаций и ДТП нужно звонить по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.