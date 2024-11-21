Водителей Подмосковья предупредили о возможной гололедице на дорогах 22 ноября

В Московской области в четверг объявлено штормовое предупреждение. До утра 22 ноября местами ожидаются сильные осадки — дождь, переходящий в мокрый снег, а также сильный ветер с порывами до 27 м/с, температура опустится ниже нуля градусов. На дорогах возможна гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожные службы следят за ситуацией и обращают внимание водителей на важность соблюдения ПДД.

Их также просят минимизировать поездки на личном транспорте.

«Если вы не успели заменить летнюю резину на зимнюю, то отложите поездки или воспользуйтесь общественным транспортом. Будьте предельно внимательными и не отвлекайтесь за рулем. Соблюдайте скоростной режим и не совершайте резких маневров — обгонов и перестроений. Снижайте скорость перед пешеходными переходами и пропускайте пешеходов», — отмечается в сообщении.

Автомобилистов просят быть осторожными и не парковаться у шатких конструкций и под деревьями. При возникновении ЧС или ДТП следует незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.