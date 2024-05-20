Водителей мототранспорта в Подмосковье призывают соблюдать ПДД

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В связи с устоявшейся теплой погодой на дорогах Московской области растет количество мототранспорта. В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки и активизации профилактической работы с водителями мототранспорта Госавтоинспекция Подмосковья проведет профилактическое мероприятие «Мотоскутер», в рамках которого проконтролируют соблюдение ПДД водителями и пассажирами двухколесного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Рейды пройдут продлятся до 2 июня в дачных поселках, садовых некоммерческих товариществах и местах отдыха граждан. К автоинспекторам присоединятся сотрудники отделений по делам несовершеннолетних и уделят внимание юным любителям покататься на скутерах и питбайках.

Минтранс Подмосковья призывает пользователей мототранспорта садиться за руль в трезвом виде, надевать шлем и защитную экипировку, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Особое внимание нужно уделить детям — начинаются каникулы, многие ребята могут активно кататься на скутерах и питбайках, в том числе без разрешения родителей. Напомните ребятам ПДД, не оставляйте их без присмотра на дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.