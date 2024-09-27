Водителей моноколеса нельзя оштрафовать, заявил автоэксперт
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Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что моноколесо — это средство индивидуальной мобильности (СИМ), а его водителя на трассе по закону нельзя оштрафовать, сообщает Общественная Служба Новостей.
Так он прокомментировал видеоролик из Сети, на котором мотоциклист не может догнать водителя моноколеса, набравшего скорость почти 100 км/ч.
Сажин отметил, что ключевая проблема в этом вопросе заключается в следующем: моноколесо нельзя идентифицировать как транспортное средство.
«Ты не можешь лишить его (владельца моноколеса — ред.) права управления за превышение скорости, не можешь наказать за расположение транспортного средства на проезжей части», — сказал Сажин.
При этом штрафы для владельцев и арендаторов самокатов сегодня колеблются от 800 до 1500 рублей. По правилам дорожного движения, те должны передвигаться по тротуарам, пешеходным или велодорожкам, а при их отсутствии — по обочинам дорог или краю проезжей части, но никак не по скоростным трассам.