Водителей моноколеса нельзя оштрафовать, заявил автоэксперт

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что моноколесо — это средство индивидуальной мобильности (СИМ), а его водителя на трассе по закону нельзя оштрафовать, сообщает Общественная Служба Новостей .

Так он прокомментировал видеоролик из Сети, на котором мотоциклист не может догнать водителя моноколеса, набравшего скорость почти 100 км/ч.

Сажин отметил, что ключевая проблема в этом вопросе заключается в следующем: моноколесо нельзя идентифицировать как транспортное средство.

«Ты не можешь лишить его (владельца моноколеса — ред.) права управления за превышение скорости, не можешь наказать за расположение транспортного средства на проезжей части», — сказал Сажин.

При этом штрафы для владельцев и арендаторов самокатов сегодня колеблются от 800 до 1500 рублей. По правилам дорожного движения, те должны передвигаться по тротуарам, пешеходным или велодорожкам, а при их отсутствии — по обочинам дорог или краю проезжей части, но никак не по скоростным трассам.